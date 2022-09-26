Атаки росіян на Одещину не порушили роботу «зернової ініціативи»

Попри атаки російських загарбників по портовій інфраструктурі Одещини, зернові коридори працюють безперебійно.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи питання, чи не поставило під загрозу вивезення зерна з портів України застосування іранських дронів.

«Їх робота не порушена, тим не менш ми вживаємо максимальні заходи безпеки... Загрози нами усвідомлюються: імовірно, не випадково висловлене росією невдоволення роботою зернових коридорів і невипадково посилена увага приділяється безпосередньо портовій інфраструктурі. Зокрема, в Очакові було пошкоджено портову інфраструктуру і на Одеський напрямок натяк зрозумілий. Однак наразі все працює. Навіть сьогодні, коли відбулася атака, вихід суден відбувся за графіком», — повідомила Гуменюк.