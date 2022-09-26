У Харківській області ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський військовий

У селі Черкаські Тишки на Харківщині правоохоронці ексгумували труп місцевого мешканця, якого вбили російські окупанти.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За попередньою версією слідства, 58-річного чоловіка вбили російські військові 21 квітня. Односельчани поховали його в приватному дворі.

Прокурори разом із поліцейськими також оглянули місця, де проживали російські військові під час окупації Липецької громади.

Окупанти зайняли приміщення Слобожанської сільської ради, дитячий садок та пошту в Липцях, ангари підприємства і будинок культури в селі Веселе. Всюди, де вони побували, стіни помальовані латинськими літерами «Z», скрізь сміття, бруд, недопалки та порожні пляшки з-під алкоголю.