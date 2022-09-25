Зеленський: У деокупованому Ізюмі знайшли ще дві братські могили

У місті Ізюм Харківської області знайшли ще дві братські могили. Там поховані сотні людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю CBS.

«Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти в дорозі. Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Також мова йде про маленьке містечко Ізюм», — сказав він.

Він нагадав, що з масового поховання, про яке стало відомо 15 вересня, дістали майже пів тисячі тіл загиблих.

«Цілі родини катували і вбивали. Родини були поховані разом. Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в головах. Деякі частини їхніх тіл були відсутні», — розповів Зеленський.