Росія вночі атакувала Одеську область дронами-камікадзе

Російська армія вночі атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон вдалось знищити, два влучили в обʼєкт військової інфраструктури.
Про це вранці 26 вересня повідомило оперативне командування «Південь».
Від влучання в обʼєкт військової інфраструктури почалась масштабна пожежа і детонація боєприпасів, влада організувала евакуацію цивільних. Попередньо, постраждалих немає.
Це другий день поспіль росія атакує Одещину дронами камікадзе. 25 вересня безпілотники поцілили в адміністративну будівлю Одеси.
- Протягом минулого тижня українські війська збили майже десять іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2» і використовують у війні проти України. Також українські військові збили перший ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6. Після цього Україна вислала посла Ірану Манучехра Мораді та скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.