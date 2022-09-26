Росія вночі атакувала Одеську область дронами-камікадзе

Російська армія вночі атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон вдалось знищити, два влучили в обʼєкт військової інфраструктури.

Про це вранці 26 вересня повідомило оперативне командування «Південь».

Від влучання в обʼєкт військової інфраструктури почалась масштабна пожежа і детонація боєприпасів, влада організувала евакуацію цивільних. Попередньо, постраждалих немає.