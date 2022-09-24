Розслідування BBC: Повідомлення в даркнеті про продаж американської зброї, яку передають Україні, виявилися російськими фейками

Російські державні канали та проросійські Telegram-канали неодноразово писали про те, що американська зброя, яку передають Україні, спокійно продається в даркнеті. Виявилося, що це були фейкові російські оголошення.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Журналісти вирішили самостійно перевірити вказані російськими каналами оголошення. Вони справді знайшли такі пропозиції та почали їх детально вивчати. В оголошеннях «продавці» обіцяли поставити натівську зброю будь-кому, хто готовий заплатити. Як геотег було вказано Київ, проте назва столиці українською мовою була написана неправильно.

BBC News

Один із таких «продавців», про якого часто згадували російські канали, називається Weapons Ukraine. Він пише, що вже нібито успішно провів 32 угоди з продажу американської зброї. Однак журналісти виявили, що фотографії з оголошень не завжди відповідають опису. До того ж вони були зроблені за кілька років до початку повномасштабної війни в Україні.

Наприклад, в одному з оголошень «продавець» використав фото карабіну М4, зроблене аж у 2014 році. А на пропозиції продажу дрона Switchblade була відфотошоплена фотографія збитого в Сирії такого ж дрона.

BBC News

Згодом журналісти вирішили звʼязатися з «продавцями» та розпитати деталі про «придбання» зброї. Перше, що кинулося у вічі, — велика кількість помилок під час спілкування українською мовою. На пряме запитання про помилки «продавець» відповів, що він нібито з Польщі. Однак експерти з лінгвістики впевнені, що насправді повідомлення писала російськомовна людина — а українські повідомлення були точно перекладені онлайн-перекладачем саме з російської, а не, наприклад, з польської.

Крім цього, компанія KELA, яка спеціалізується на аналізі загроз кіберзлочинності, провела власне дослідження для аналізу самого торгового майданчика, де зʼявилися оголошення про продаж зброї. Там вважають його підозрілим, оскільки активність на майданчику мінімальна, а досвідчені користувачі даркнету ніколи про нього не чули.