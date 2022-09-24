Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому військовому, чию руку із синьо-жовтими браслетами знайшли в Ізюмі

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому військовому Сергію Сові. Його руку із синьо-жовтими браслетами знайшли під час ексгумації тіл у звільненому Ізюмі.
Про це йдеться в указі президента № 666/2022.
«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу — старшому солдату (посмертно)», — зазначається в документі.
Напередодні стало відомо, що тіло військового вже передали родині для поховання. 23 вересня в Нікополі Дніпропетровської області чоловіка поховали.
Крім цього, в Офісі президента розповіли, що в Маріїнському палаці Зеленський вручив звання Герой України нагородженим раніше військовим, а також сімʼям тих, хто отримав це звання посмертно.
- Тіло з браслетами ексгумували разом із сотнями інших у могилах в Ізюмі. Загалом там лежать закатовані і вбиті російськими окупантами. Орієнтовно, знайшли 445 могил, у яких може бути до тисячі людей. Ексгумація триватиме два тижні.
- Також в Ізюмі в місцевому відділку поліції знайшли катівню, яку облаштували там російські військові.