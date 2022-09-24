Речник Ердогана: У початковому списку на обмін було 15 командирів з «Азвосталі», але узгодили лише п’ять імен

Спочатку в списку на обмін українських командирів з «Азовсталі», серед яких були азовці, було 15 імен, але його не вдалося узгодити.

Про це CNN Türk розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

«Наш президент [Реджеп Ердоган] дуже тепло ставився до цього питання [обміну], ми близько 3,5 місяця обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити всі 15 імен. Той список не дійшов до Львова [зустріч президентів], насамкінець він був скорочений до п’яти імен. Ці п’ятеро людей залишаться у нас у безпеці до закінчення війни», — сказав Калин.