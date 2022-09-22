Німеччина заявила, що готова надавати прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що російські чоловіки, які тікають від мобілізації, можуть просити притулку в Німеччині.
Про це повідомляє німецький телеканал Tagesschau.
«Будь-хто, хто виступає проти російського режиму і тому перебуває у великій небезпеці, може клопотати про надання притулку через політичне переслідування. Практику ухвалення рішень Федеральним відомством у справах міграції та біженців уже відповідним чином скорегували», — повідомила Фезер.
Німеччина вже кілька місяців приймає «критиків російського режиму», додала міністр. Водночас надання притулку є індивідуальним рішенням, яке також включає перевірку безпеки.
Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн додав: «Усіх, хто ненавидить шлях путіна і любить ліберальну демократію, дуже вітають у Німеччині».
- 21 вересня путін вийшов зі зверненням, в якому оголосив про часткову мобілізацію — мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у військах. Міністр оборони рф заявив, що з 21 вересня мобілізують 300 тисяч осіб.
- Після цього Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації, а Казахстан заявив, що не надаватиме їм прихисток.