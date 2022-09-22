Reuters: Міністри ЄС готують нові санкції проти росії та військову допомогу для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти росії та збільшити поставки зброї до Києва.

Про це пише Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява путіна про анексію українських територій і його погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай.

«Очевидно, що путін намагається знищити Україну», – сказав Боррель журналістам після зустрічі міністрів.

Він також сказав, що восьмий пакет санкцій проти рф буде націлений на «більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні».

Міністри ЄС проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня — імовірно, саме тоді вони можуть офіційно оформити новий пакет санкцій.

Також міністри домовилися збільшити постачання зброї в Україну. Боррель не надав журналістам додаткові подробиці щодо типу санкцій проти рф чи військової підтримки України, але він вважає, що всередині ЄС буде «одностайна» підтримка нових заходів.