Politico: ЄС починає обговорювати новий пакет санкцій проти росії

Європейська комісія найближчими днями розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо підготовки нового пакету санкцій проти росії. Очікується, що вони обговорюватимуть введення цінового обмеження на російську нафту.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

США продовжують тиснути на Європейський Союз з вимогою обмежити ціну на російську нафту до грудня, коли в ЄС запрацює нафтове ембарго.

Іншими можливими санкціями можуть стати розширення персональних санкцій, а також заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.