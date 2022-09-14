ЄС продовжив дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року

Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Чинні санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Як і раніше, під обмеження підпадають 1 206 фізичних осіб та 108 організацій.