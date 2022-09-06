Угорщина вимагає прибрати із санкційних списків трьох російських олігархів, інакше вона не підтримає продовження обмежень

Угорщина погрожує не підтримати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти росії, якщо зі списку не виключать трьох олігархів. Про це пише Radio Free Europe із посиланням на декілька дипломатичних джерел. Імовірно, Угорщина вимагає прибрати зі списку Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. На додачу до усунення цієї трійці Будапешт також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які нині перебувають під санкціями. Євросоюз саме збирається продовжити дію санкційних списків ще на шість місяців. Посли ЄС мають обговорити це питання 7 вересня. Дію санкційного списку можна продовжити лише одноголосним схваленням.

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Алішера Усманова називають прокремлівським олігархом, який має особливо тісні звʼязки з президентом росії володимиром путіним і є його улюбленцем. Також ходять чутки, що Усманов вирішує ділові питання російського президента. В Усманова вже через санкції конфіскували найбільшу у світі яхту вартістю $600 мільйонів. Петро Авен, за даними ЄС, є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з путіним у Кремлі, а його дії залежать від президента. Віктора Рашнікова називають провідним російським олігархом, який є власником та головою ради директорів компанії Магнітогорський металургійний комбінат.

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