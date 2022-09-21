Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив чіткі зображення Нептуну та його кілець

Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив знімок планети Нептун та її кілець.

На додаток до кількох чітких вузьких кілець на зображеннях видно тьмяніші пилові смуги Нептуну. Деякі з кілець не спостерігалися з того часу, як «Вояджер-2» отримав перший фотодоказ існування кілець Нептуну під час прольоту 1989 року.

«Востаннє ми бачили ці кільця три десятиліття тому, і ми вперше бачимо їх в інфрачервоному діапазоні», — сказала Хайді Хаммель, експерт з питань планети Нептун і міждисциплінарна вчена у проєкті телескопа.

Темний, холодний і обдувний надзвуковими вітрами Нептун — найдальша планета нашої Сонячної системі. Планета та її сусід Уран відомі як «крижані гіганти», тому що їхні надра складаються з важчих елементів, ніж у газових гігантів Юпітеру і Сатурну, які багатші воднем і гелієм. На нових зображеннях Нептун виглядає білим, на відміну від типового синього кольору. Це повʼязано з тим, що газоподібний метан (частина хімічного складу планети) не здається блакитним для камери ближнього інфрачервоного діапазону.