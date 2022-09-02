Космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше сфотографував екзопланету

Астрономи вперше зробили знімок екзопланети за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб».
Про це повідомляють у Європейському космічному агентстві.
Екзопланета — це газовий гігант, вона не має камʼянистої поверхні та непридатна для життя. Зображення зняте через чотири різні світлофільтри.
Екзопланета на знімку має назву HIP 65426 b. Вона приблизно у 6—8 разів важча за Юпітер. Ця екзопланета доволі молода, як порівняти із Землею, якій 4,5 мільярда років. Вік HIP 65426 b — від 15 до 20 мільйонів років.
Астрономи відкрили цю планету у 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі та зробили її зображення за допомогою коротких інфрачервоних хвиль. Зображення «Джеймс Вебб», зроблене в середньому інфрачервоному світлі, показує нові деталі, які наземні телескопи не змогли бзафіксувати через інфрачервоне світіння земної атмосфери.
Екзопланета HIP 65426 b розташована приблизно у 100 разів далі від своєї головної зірки, ніж Земля від Сонця. Тому телескоп міг легко відокремити планету від зірки на зображенні.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- 29 грудня 2021 року в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.