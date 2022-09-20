Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Двадцятого вересня Україна в межах обміну з росією повернула тіла 25 полеглих захисників.
Про це повідомило Офіційне представництво Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — йдеться у повідомленні.
- Востаннє обмін полоненими відбувся 2 вересня у Донецькій області. Тоді Україна повернула 14 захисників.
- Напередодні стало відомо, що у російському полоні перебувають близько 50 жінок, які вийшли з «Азовсталі». Дві з них вагітні — одна ось-ось має народити, а інша на 4-му місяці вагітності. Окупанти відмовилися видавати жінок.