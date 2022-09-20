Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Двадцятого вересня Україна в межах обміну з росією повернула тіла 25 полеглих захисників.

Про це повідомило Офіційне представництво Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — йдеться у повідомленні.