У полоні росіян перебувають 50 жінок з «Азовсталі». Двоє з них вагітні

У російському полоні наразі перебувають близько 50 жінок, які вийшли з «Азовсталі». Двоє з них вагітні — одна ось-ось має народити, а інша на 4-му місяці вагітності.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповіла керівниця патронатної служби «Азову» Олена Толкачова.

«У нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з «Азову», друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота — я точно не знаю. Та, що не з «Азову», вона вже от-от має народжувати. Та, що з «Азову», на четвертому місяці вагітності», — заявила Толкачова.

Вона наголосила на тому, що росіяни відмовилися видавати жінок, навіть вагітних.