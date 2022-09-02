У Донецькій області відбувся обмін — із російського полону повернулися 14 українських захисників

У Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими з росією — 14 українських захисників повернулися в Україну.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених українців десять військових із 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо — із 30 ОМБР. Вони потрапили в полон до росіян навесні цього року. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.