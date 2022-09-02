У Донецькій області відбувся обмін — із російського полону повернулися 14 українських захисників

У Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими з росією — 14 українських захисників повернулися в Україну.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених українців десять військових із 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо — із 30 ОМБР. Вони потрапили в полон до росіян навесні цього року. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.
- Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявляв, що Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими, але росія має низький інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України, і не бажає обмінювати їх.