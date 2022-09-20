Ердоган: Україна і росія домовилися про обмін 200 військовополонених

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україні і росія домовилися про обмін 200 військовополонених.

Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу PBS.

За словами Ердогана, у нього в Узбекистані були змістовні перемовини з путіним, під час яких порушили й це питання.

«На даний момент, наприклад, досягнуто домовленості про обмін 200 полонених. Це гарне досягнення», — заявив Ердоган.