Ердоган: Україна і росія домовилися про обмін 200 військовополонених

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україні і росія домовилися про обмін 200 військовополонених.
Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу PBS.
За словами Ердогана, у нього в Узбекистані були змістовні перемовини з путіним, під час яких порушили й це питання.
«На даний момент, наприклад, досягнуто домовленості про обмін 200 полонених. Це гарне досягнення», — заявив Ердоган.
- Востаннє обмін полоненими відбувся 2 вересня у Донецькій області. Тоді Україна повернула 14 захисників.
- Напередодні стало відомо, що у російському полоні перебувають близько 50 жінок, які вийшли з «Азовсталі». Дві з них вагітні — одна ось-ось має народити, а інша на 4-му місяці вагітності. Окупанти відмовилися видавати жінок.