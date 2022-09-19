В Умань на святкування Рош га-Шана прибули 4 тисячі паломників-хасидів

До Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош га-Шана прибули чотири тисячі хасидів.

Про це повідомили в Обʼєднаній єврейській общині.

«Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ», — йдеться у повідомленні організації.