«Схеми» показали супутникові знімки спроби окупантів збудувати переправу біля Каховської ГЕС

Супутникові знімки Planet Labs зафіксували спроби окупантів відбудувати переправу біля Каховської ГЕС.
Про це повідомляє проєкт «Схеми», у розпорядженні якого опинилися знімки.
На знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною мосту можна побачити насип та затоплені раніше вагони. У звіті Генштабу від 17 вересня йшлося про те, що окупанти затопили девʼять вагонів для відбудови переправи біля Каховської ГЕС.
На супутниковому фото за 16 вересня, яке також є у розпорядженні «Схем», можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом зʼявився насип. Також Planet Labs зафіксували поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня їх ще не було.
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