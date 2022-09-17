Генштаб: Окупанти затопили біля Каховської ГЕС девʼять вагонів, готуючи переправу для втечі

Окупанти, готуючись до відступу з Херсонщини, затопили для цього девʼять вагонів.

Про це повідомив Генеральний штаб.

«У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів», — йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, як повідомляє Генштаб, підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня. Удар завдали по будівлі компанії «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.

«Підрозділи росгвардії та фсб п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати», — йдеться в повідомленні.

Також на Херсонщині окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Представники окупантів проводять щотижневі перевірки та погрожують «націоналізувати» бізнес у разі відмови від співпраці.