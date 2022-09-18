Чехія закликає створити міжнародний трибунал щодо злочинів росії в Україні

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, закликала створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.
Про це пише The Guardian.
«У ХХІ столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочин агресії», — сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.
- На деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.
- На звільнених територіях Харківської області знайшли кілька катівень, де росіяни завдавали тортур місцевим мешканцям.