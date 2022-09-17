Запорізька АЕС знову отримує електроенергію із системи України

Запорізька атомна електростанція знову підʼєднана до української енергосистеми.
Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергетики.
Відремонтована лінія напругою 750 кіловольтів тепер забезпечує найбільшу в Європі АЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. Зазначається, що після того як два тижні тому ЗАЕС була знеструмлена, станція спочатку живилася власною електроенергією, а потім через резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт Запорізької теплоелектростанції.
Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ залишаються несправними. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій, повʼязаних із безпекою. З 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим.
Лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли національний оператор «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні.
«Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії, навіть коли реактори більше не працюють», — підкреслює МАГАТЕ.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.