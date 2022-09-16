«Енергоатом» передав для ЗАЕС 25 вантажівок із запчастинами, хімічними реагентами та пальним

«Енергоатом» передав для Запорізької атомної електростанції необхідні запчастини, матеріали та дизельне пальне.
У пʼятницю, 16 вересня, колона з 25 вантажівок пройшла блокпости російських окупантів і дісталася Енергодару. Вантажівки доставили необхідні запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.
Крім того, на ЗАЕС передали запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.