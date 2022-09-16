«Енергоатом» передав для ЗАЕС 25 вантажівок із запчастинами, хімічними реагентами та пальним

«Енергоатом» передав для Запорізької атомної електростанції необхідні запчастини, матеріали та дизельне пальне.

У пʼятницю, 16 вересня, колона з 25 вантажівок пройшла блокпости російських окупантів і дісталася Енергодару. Вантажівки доставили необхідні запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Крім того, на ЗАЕС передали запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.