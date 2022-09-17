Били струмом, випалювали на тілі хрести. СБУ опублікувала свідчення жителя Купʼянська, якого катували окупанти

Служба безпеки України опублікувала свідчення одного з жителів деокупованого Купʼянська. Він розповів про тортури, яких зазнав від російських військових.

На допитах співробітники фсб «вибивали» з місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців Територіальної оборони, людей, які мали патріотичну позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

«Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю — я в мішку був… Били битами чи залізними трубами», — розповідає чоловік. Декому, за його словами, паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови утримання незаконно увʼязнених українців були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, було 8 людей.

«Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Це чітко вказано в Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація», — пояснили в СБУ.

Зараз спецслужба встановлює всіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур окупантів, і намагається ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України.