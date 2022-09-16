Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні

Від 24 лютого Сполучені Штати Америки виділили Україні безпекової допомоги на суму близько $15,8 мільярда.

Про це свідчить документ, який оприлюднили на сайті Міноборони США 16 вересня.

«Загалом Сполучені Штати виділили близько $15,8 мільярда на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 мільярда після неспровокованого й жорстокого вторгнення росії 24 лютого», — йдеться в цьому звіті.

Безпекова допомога від США включає: