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Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Від 24 лютого Сполучені Штати Америки виділили Україні безпекової допомоги на суму близько $15,8 мільярда.

Про це свідчить документ, який оприлюднили на сайті Міноборони США 16 вересня.

«Загалом Сполучені Штати виділили близько $15,8 мільярда на оборонну допомогу Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $15,1 мільярда після неспровокованого й жорстокого вторгнення росії 24 лютого», — йдеться в цьому звіті.

Безпекова допомога від США включає:

  • понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
  • понад 8 500 протитанкових систем Javelin;
  • понад 32 000 інших протитанкових систем;
  • понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць і до 806 000 артилерійських снарядів 155-мм;
  • 2 000 високоточних артилерійських снарядів 155-мм;
  • 20 105-мм гаубиць і 180 000 артилерійських снарядів 105-мм;
  • 126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
  • 22 тактичні машини для відновлення обладнання;
  • 16 реактивних артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси до них;
  • 20 120-мм мінометних систем і 85 000 снарядів до них;
  • 1 500 ракет TOW;
  • чотири машини для розміщення командних пунктів;
  • вісім зенітно-ракетних систем NASAMS і боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
  • 200 бронетранспортерів M113;
  • 40 протимінних транспортних засобів MaxxPro;
  • обладнання для розмінування;
  • понад 10 тисяч гранатометів та стрілецької зброї;
  • понад 60 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • понад 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
  • приблизно 700 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні системи Puma;
  • 15 безпілотних літальних систем Scan Eagle;
  • безпілотні кораблі берегової оборони;
  • понад 50 протиартилерійських радарів;
  • чотири протимінометні РЛС;
  • обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
  • десять РЛС повітряного спостереження;
  • дві системи берегової оборони;
  • 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву перешкод;
  • тактичні системи захищеного звʼязку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптика, лазери, далекоміри;
  • доступ до комерційних супутникових знімків;
  • захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;
  • 100 БМП;
  • медичні засоби, зокрема аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали, монітори та інше обладнання;
  • обладнання для радіоелектронних перешкод;
  • польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки військ.