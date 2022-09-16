Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги. Що він міститиме

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів.
Про це ідеться в заяві, яку опублікували на сайті Білого дому і Пентагону.
«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно», — наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.
Яку зброю США передадуть ЗСУ:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;
- тисячу високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- чотири протиартилерійські радари;
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- повітряні системи проти БПЛА;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси та обладнання;
- стрілецька зброя і боєприпаси;
- прилади нічного бачення, холодне та інше польове спорядження.
Сенат Сполучених Штатів 7 квітня одноголосно схвалив закон про ленд-ліз для України. 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.
9 липня сплив дедлайн, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру до ленд-лізу. Згодом у Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 мільярдів, після цього запрацює ленд-ліз.