Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги. Що він міститиме

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно», — наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

Про це ідеться в заяві, яку опублікували на сайті Білого дому і Пентагону .

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів.

Сенат Сполучених Штатів 7 квітня одноголосно схвалив закон про ленд-ліз для України. 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.

9 липня сплив дедлайн, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру до ленд-лізу. Згодом у Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 мільярдів, після цього запрацює ленд-ліз.