Спочатку безкоштовна допомога. В Білому домі прокоментували статус ленд-лізу

У Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 млрд, після цього запрацює ленд-ліз.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми — Ініціатива сприяння безпеці в Україні та Програма президентських повноважень — не передбачають повернення коштів. Останні постачання американської зброї Україні були саме за безоплатними програмами. Адміністрація Байдена повинна витратити пакет на $40 млрд до кінця фіскального року, що настане наприкінці вересня.

Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Адміністрація президента все ще розглядає повноваження, які надає ленд-ліз. При цьому він нагадав, що минулого тижня Байден підписав виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 млн. «Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо, — додав посадовець.