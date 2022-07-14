Спочатку безкоштовна допомога. В Білому домі прокоментували статус ленд-лізу

У Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 млрд, після цього запрацює ленд-ліз.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми — Ініціатива сприяння безпеці в Україні та Програма президентських повноважень — не передбачають повернення коштів. Останні постачання американської зброї Україні були саме за безоплатними програмами. Адміністрація Байдена повинна витратити пакет на $40 млрд до кінця фіскального року, що настане наприкінці вересня.
Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Адміністрація президента все ще розглядає повноваження, які надає ленд-ліз. При цьому він нагадав, що минулого тижня Байден підписав виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 млн. «Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо, — додав посадовець.
- 7 квітня Сенат Сполучених Штатів одноголосно схвалив закон про ленд-ліз для України. 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.
- 9 липня сплив дедлайн, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру до ленд-лізу.