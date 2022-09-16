У Купʼянську знайшли «тюрму», де росіяни утримували понад 400 цивільних. СБУ почала розслідування

Служба безпеки України взялась розслідувати справу щодо вʼязниці російських окупантів, яку вони облаштували у райвідділку поліції Купʼянська Харківської області. Там у них був «керівний центр» окупаційної адміністрації, де утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Про це СБУ повідомила 16 вересня.

«Тюрма» була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 людей, окупанти одночасно тримали понад 400, люди спали стоячи. СБУ наголошує, що за міжнародними конвенціями таке поводження визнається катуванням та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання. Слідство ведуть за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.