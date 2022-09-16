Президент Зеленський затвердив угоду про «транспортний безвіз»

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом — «транспортний безвіз».
Про це Офіс президента повідомив 16 вересня.
Угоду сторони підписали ще 29 червня в місті Ліон. Завдяки їй українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на перевезення в європейських країнах — це полегшить експорт. Крім того, угода скасувала вимоги наявності винятково міжнародного водійського посвідчення. Безвіз діятиме до 30 червня 2023 року, але не пізніше квітня 2023 року Україна та ЄС проведуть консультації щодо необхідності продовження дії такого безвізу.
- 21 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 7420 про зміни до Митного кодексу. Вони необхідні для того, щоб Україна оформила «митний безвіз» із Європейським Союзом. «Митний безвіз» передбачає, що українські експортери товарів до Європи зможуть робити це значно швидше, не затримуючись на митницях і не оформлюючи додаткові документи. Фактично вони зможуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до Євросоюзу.