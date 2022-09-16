На Херсонщині Повітряні сили ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

Сьогодні близько 08:30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Минулої доби українські військові на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян.
Загалом на 205-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 54 050 осіб.
- 14 вересня зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ знищили штурмовик Су-25 на східному напрямку, а три бомбардувальники Су-24 збили на півдні країни. Загалом на 204-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 850 осіб, з них 200 — за останню добу. Також минулої доби окупанти втратили 60 одиниць техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.