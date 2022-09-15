Українські військові за добу збили 4 ворожі літаки

Повітряні сили за добу знищили пʼять ворожих цілей — безпілотник і чотири літаки.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ знищили штурмовик Су-25 на східному напрямку, а три бомбардувальники Су-24 збили на півдні країни. Загалом на 204-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 850 осіб, з них 200 — за останню добу. Також минулої доби окупанти втратили 60 одиниць техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.