На півдні ЗСУ знищили 71 окупанта та вдарили по скупченнях техніки росіян

Українські військові за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Загалом ЗСУ знищили:

5 танків;

14 одиниць автобронетехніки;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;

самохідну артустановку «Гвоздика»;

зенітну самохідну установку «Шилка»;

дві гаубиці «Мста-Б»;

два міномети калібру 120 мм.

Також Сили оборони України завдали 9 ударів і виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.

ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, пʼять понтонних переправ біля Дарʼївки, Садового та Нової Каховки.