Верховний суд заборонив діяльність ОПзЖ. Тепер остаточно

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу «Опозиційної платформи – За життя» (ОПзЖ). Рішення про заборону партії є остаточним і не підлягає оскарженню.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Також в СБУ зазначили, що від початку повномасштабної війни триває досудове розслідування у 70 кримінальних справах щодо функціонерів ОПзЖ, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. У межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.