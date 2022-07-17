Проросійська ОПзЖ оскаржила в суді заборону на її діяльність

Проросійська партія «Опозиційна платформа — За життя» (ОПзЖ) оскаржила в суді заборону на її діяльність.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

ОПзЖ оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави. Совгиря пояснила, що таку скаргу розглядатиме Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним.