У Кривому Розі рівень води в Інгульці стрімко падає. Підтопленими лишаються майже 80 будинків

У Кривому Розі рівень води у річці Інгулець стрімко падає. Якщо вранці вода прибувала кожну годину на 40 см, то зараз рівень вже впав на 50 см і продовжує знижуватися.

Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники уже завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на обʼєм витоку води. Керівник ДСНС Дніпропетровської області Андрій Кульбач зазначив, що рятувальники працюють в екстремальних умовах, бо річка має дуже стрімку течію.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали, та ще в семи будинках Центрально-Міського району.

Зараз залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що вночі через загрозу підтоплення з понад 30 вулиць міста евакуювали людей, а воду подали вже за три години після обстрілу.

«Але було виявлено ще одне місце удару ракети «Кинджал». Зараз триває наповнення системи, якщо не виникне додаткових проблем, то вже на вечір вода буде», — сказав Вілкул.