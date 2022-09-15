Росіяни вдарили по греблі Інгульця ракетами «Іскандер» і «Кинджал». Як Кривий Ріг ліквідовує наслідки обстрілу

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що рятувальники усю ніч усували наслідки ракетних ударів по греблі Інгульця в Кривому Розі.

За уточненими даними, росіяни били ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. Наразі його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він далі падає. Рятувальники й аварійні служби продовжують роботу.

Підтоплені 112 приватних будинків і подвірʼїв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води залишилися майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.