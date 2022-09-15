У Кривому Розі оголосили часткову евакуацію через загрозу розливу Інгульця

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць в Інгулецькому та Центрально-Міському районах міста евакуюватися. Він побоюється, що внаслідок ракетних обстрілів греблі річка Інгулець може вийти з берегів.

«Шановні криворіжці, сьогодні росія вчинила ще один терористичний акт. Вісьмома крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі, намагаючись просто змити водою частину нашого міста. Ми контролюємо ситуацію, триває ліквідація аварії, але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків, я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися», — написав він.