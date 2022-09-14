Росія запустила по Кривому Рогу вісім ракет, вони влучили в гідротехнічні споруди

У Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Вони влучили у гідротехнічні споруди.

Відео наслідків опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна — спроба створити надзвичайну ситуацію», — написав Тимошенко.

Глава військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що удар був по одному з обʼєктів гідравлічної інфраструктури міста. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом.