СБУ затримала 16 колаборантів на звільненій території Харківщині

Служба безпеки України затримала на деокупованій Харківщині 16 колаборантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Наразі 13 з них уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, а 11 з них взяли під варту. Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку майже 7 тисяч людей Також під час оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з окупантами.

Також виявлено реєстри «податкової служби» загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату «податків» до бюджету рф.