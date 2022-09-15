СБУ затримала 16 колаборантів на звільненій території Харківщині

Служба безпеки України затримала на деокупованій Харківщині 16 колаборантів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Наразі 13 з них уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, а 11 з них взяли під варту. Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку майже 7 тисяч людей Також під час оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з окупантами.
Також виявлено реєстри «податкової служби» загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату «податків» до бюджету рф.
- 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів (реальна цифра майже удвічі більша). Операція триватиме до повного звільнення області.
- Міністерство оборони росії 10 вересня фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.
- В Україні підготували законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта рф держслужбовцями або представниками місцевої влади.