Узбекистан перевіряє інформацію про взяття в полон двох своїх громадян під Балаклією. Вони нібито пішли добровольцями в армію рф

Посольство Узбекистану перевіряє інформацію про потрапляння в український полон двох узбеків. Їх нібито захопили під час контрнаступу на Харківщині біля Балаклії.

Про це йдеться в повідомленні посольства Узбекистану в Україні.

«У соціальних мережах поширюється відеоролик, на якому зображено затримання Збройними силами України, як стверджується, двох громадян Узбекистану, які воювали на території цієї країни. Для отримання з цієї нагоди докладної та достовірної інформації посольство Республіки Узбекистан в Україні надіслало офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України», — зазначили там.

У посольстві закликали не поширювати неправдиві повідомлення та дочекатися офіційної інформації.

Про нібито затримання двох узбекистанців на Харківщині повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він виклав на своєму YouTube-каналі відео допиту російських військових, яких взяли в полон під час контрнаступу. Двоє з них розповіли, що вони з Узбекистану і тільки-но приїхали на фронт. Один чоловік розповів, що 5 років працював на будівництві ув Москві без документів — і його відправили воювати в Україну. Інший, який отримав поранення, сказав, що йому 22 роки і він пішов мінометником у ПВК «Редут» за гроші, а до того був студентом у Москві.