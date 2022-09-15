Франція подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид

Франція подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.
Про це повідомляється на сайті суду.
«Відповідно до статті 63 Статуту у всіх випадках, коли конструкція конвенції, до якої приєднуються держави, не є стороною у справі, то кожна з цих держав має право вступити до розгляду. У цьому випадку конструкція, дана рішенням суду, буде рівною мірою обовʼязковою для них», — йдеться в повідомленні.
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- 16 березня Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про геноцид.
- Після цього заяви на участь у справі подали Литва, Латвія, Нова Зеландія та Велика Британія.
- Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» розповів, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити в суді одним фронтом проти російської федерації.