Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид, яку розглядає Міжнародний суд ООН.

Про це йдеться на сайті суду.

У заяві вказано, що згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право втрутитися в судовий процес. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим для них.

«На думку Великої Британії, яка є стороною-учасницею Конвенції про запобігання геноциду, вона має прямий інтерес у тлумаченні, яке суд може застосувати до положень Конвенції під час цього провадження», — йдеться в заяві.