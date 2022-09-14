Поліція підвердила першу смерть від тортур у відділку поліції Балаклії, де окупанти катували місцевих

Українські правоохоронці наразі мають один підтверджений факт смерті людини від тортур у Балаклійському відділку поліції.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За його інформацією, у поліцейському відділку перебували військові так званої «лнр» та чеченської республіки, а також представники тольяттінського омону та фсб росії. У кожному приміщенні вони утримували від 8 до 15 бранців.

«У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на підлозі, а на допитах їх катували електричним струмом. На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій», — розповів Болвінов.

Він додав, що, втікаючи з Балаклії, росіяни залишили полонених у зачинених приміщеннях. Втім, один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, а потім відкрити двері та звільнити інших. Тому точну кількість бранців та потерпілих зараз уточнюють.