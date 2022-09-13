Глава мзс росії сергій лавров отримав американську візу для поїздки на Генасамблею ООН

Міністр закордонних справ рф сергій лавров та низка членів російської делегації на 77-й сесії Генасамблеї ООН отримали американські візи для поїздки до Нью-Йорка на цей захід.

Про це 13 вересня російському державному агентству ТАСС повідомили у мзс.

«Сьогодні дали візи лаврову та ряду супроводжуючих осіб», — заявили у російському міністерстві закордонних справ і додали, що сподіваються, що інші члени делегації також отримають американські візи.

До видачі візи російські дипломати скаржились, що американська сторона «без причини» затягує процес видачі віз членам делегації, хоча документи подали заздалегідь.

Виступ російської делегації на Генасамблеї запланований на 24 вересня.