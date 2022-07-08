Голові мзс росії влаштували бойкот на зустрічі G20 — лавров залишить саміт достроково

Міністр закордонних справ росії сергій лавров достроково залишає індонезійський саміт країн G20 через бойкот міністрів закордонних справ країн «Великої сімки». Вони відмовилися від спільного фото і традиційної вечері через присутність лаврова.
Про це пишуть Kyodo, Reuters і Der Spiegel.
Очільник мзс рф проведе кілька зустрічей, звернеться до преси та повернеться в Москву. У робочій сесії у другій половині дня він участі не братиме.
Однією з центральних тем на саміті є війна росії проти України та її вплив на світову економіку. З огляду на бойкот лаврова представники інших країн сумніваються, що на цьому саміті вдасться досягти консенсусу щодо України.
- 26 червня в Німеччині пройшов саміт лідерів «Великої сімки». Тоді лідери G7 узгодили ембарго на російське золото, додаткові санкції проти росії та допомогу Україні, зокрема військову. Уже через два дні росія, а також білорусь, яка допомагає рф, отримали нові санкції.