Голові мзс росії влаштували бойкот на зустрічі G20 — лавров залишить саміт достроково

Міністр закордонних справ росії сергій лавров достроково залишає індонезійський саміт країн G20 через бойкот міністрів закордонних справ країн «Великої сімки». Вони відмовилися від спільного фото і традиційної вечері через присутність лаврова.

Про це пишуть Kyodo, Reuters і Der Spiegel.

Очільник мзс рф проведе кілька зустрічей, звернеться до преси та повернеться в Москву. У робочій сесії у другій половині дня він участі не братиме.

Однією з центральних тем на саміті є війна росії проти України та її вплив на світову економіку. З огляду на бойкот лаврова представники інших країн сумніваються, що на цьому саміті вдасться досягти консенсусу щодо України.