Reuters: Голові російського МЗС лаврову та його делегації не видали американські візи. Тепер вони можуть не потрапити на захід ООН

Росія попросила у США 56 віз для міністра закордонних справ рф сергія лаврова та його делегації. Вони мали поїхати до Нью-Йорка на щорічну зустріч світових лідерів у ООН, але поки не отримали відповідних документів.

Про це пише Reuters.

У листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який є в розпорядженні журналістів Reuters, посол росії в ООН Василь Небензя зазначив, що протягом останніх кількох місяців Вашингтон «постійно відмовляв у наданні в’їзних віз» росіянам, зокрема делегатам заходів ООН.

Речник Держдепу США у свою чергу заявив, що Сполучені Штати серйозно ставляться до своїх зобов’язань як країна, що приймає захід ООН. Він додав, що, відповідно до американського законодавства, дані про візи є конфіденційними, тому він не може коментувати окремі випадки.