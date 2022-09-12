Українські військові зайшли у місто Святогірськ Донецької області. Національна гвардія опублікувала увечері 12 вересня відповідне відео з Віталієм Марківим, який стоїть під будівлею міської ради.
«Підрозділи Національної гвардії України, Збройних сил та Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром звільняємо нашу землю від окупанта», — повідомив Марків.
- У Харківській та Донецькій областях триває звільнення населених пунктів. Так, за добу 11 вересня ЗСУ вибили росіян з понад 20 населених пунктів, подекуди українські військові вийшли до державного кордону з рф.