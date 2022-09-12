У звільненому селі Харківської області виявили тіла ще 4 цивільних зі слідами катувань

У Харківській області, після деокупації села Залізничне виявили ще чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 12 вересня.

Так, після того як село звільнили, місцеві мешканці звернулися до поліції та повідомили, що російські військові вбили їхніх односельчан: 11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідами катувань, три з них поховані на території дворів, ще одне було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу.

Наразі тіла направили на експертизу.

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Американська газета The Washington Post опублікувала репортаж із села Залізничне. Місцеві мешканці розповіли журналістам, що одне з правил росіян було — комендантська година після 18:00, далі потрібно було сидіти у темряві. Місцева мешканка Марія Григорова розповіла про місцевих чоловіків, які випивали. Наступного ранку вона знайшла їх мертвими, в одного з них були в голові дві дірки від куль. Жінка разом з односельчанами поховала їх у дворі — і саме їхні тіла викопали поліцейські. На території асфальтного заводу, за даними The Washington Post, поховано охоронця, «чиє тіло місяцями гнило біля гравійного елеватора на асфальтному заводі, який росіяни використовували як снайперську вежу».