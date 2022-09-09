Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Війна в Україні вступає у критичну фазу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні вступає у критичну фазу.

Про це він заявив на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Війна в Україні входить у критичну фазу. Вони [українські військові] змогли зупинити російський наступ на Донбасі, вдарити у відповідь і знову взяти під контроль території», — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив: якщо росія перестане воювати, буде мир, але якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава.

Столтенберг попередив, що Україна та НАТО мають «бути готовими до довгострокових заходів», але закликав союзників продовжувати надавати підтримку Україні.